Evrim Alasya kimdir? Akrep dizisinin Ferda'sı Evrim Alasya kaç yaşında, nereli?
Evrim Alasya, bu akşam Star Tv'de başlayacak olan Akrep dizisinde Ferda karakterini canlandıracak. Son olarak Kırmızı Oda'da Meliha'ya hayat veren Evrim Alasya, oyunculuğa ilk kez 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu ile başlamıştır. Güneşin Kızları dizisinde yer alan Alasya, ismini Muhteşem Yüzyıl'da duyurmuştur. Evrim Alasya kimdir?
Evrim Alasya, Akrep dizisinin Ferda'sı olarak karşımıza çıkacak. Bu akşam Star Tv ekranında yeni dizi Akrep seyirci ile buluşacak. Alasya, dizi de Ferda'ya hayat verecek. En son Kırmızı Oda'da Meliha Kınık'ı canlandıran Evrim Alasya, çıkışını Muhteşem Yüzyıl'da Ayşe Hafsa Sultan'ın gençliği ile yaptı. Evrim Alasya kimdir?
EVRİM ALASYA KİMDİR?
Evrim Alasya 2 Ağustos 1979 İzmir doğumludur. Dokuz Eylül Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur. Oyunculuğa ilk olarak 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda başlamıştır. Birçok farklı projede yer alan Alasya, asıl çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yakalamıştır.
EVRİM ALASYA'NIN ROL ALDIĞI TİYATROI OYUNLARI
Lokomapüf
Androcles ve Aslan
Mutluluk Dağıtan Eskici
Mavi Pullu Balık
Yel Değirmeni
Fırtına
Ben Bir Kurbağayım
Küçük Kız ve Yıldız
Ayrılık
Deli Dumrul
Atinalı Timon
7 Şekspir Müzikali
Don Juan'ın Gecesi
İki Bekar
EVRİM ALASYA'NIN FİLMOGRAFİSİ
Koca Koca Yalanlar
Güneşin Kızları
Benim Adım Gültepe
Muhteşem Yüzyıl
Gönülçelen
Muro
Gece Sesleri
Başka Semtin Çocukları
Ihlamurlar Altında