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  3. Evi gözetlenip Serenay Sarıkaya ile gizli görüntüleri çekilmişti! Cem Yılmaz daha fazla dayanamadı
03 Haziran 2020 Çarşamba 23:13 | Son Güncelleme:

Evi gözetlenip Serenay Sarıkaya ile gizli görüntüleri çekilmişti! Cem Yılmaz daha fazla dayanamadı

Evi gözetlenip Serenay Sarıkaya ile gizli görüntüleri çekilmişti! Cem Yılmaz daha fazla dayanamadı

Cem Yılmaz bir magazin sitesinin villasında Serenay Sarıkaya ile vakit geçirirken gizlice görüntülerinin çekilmesi sonrası harekete geçti.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, oyuncu Serenay Sarıkaya ile birlikte evinin havuzunda yüzerken uzaktan fotoğraflarının çekilip sosyal medyada paylaşılmasına karşı harekete geçiyor.

Tatil için gittikleri yazlık bölgedeki villasında birlikte olduğu Sarıkaya ile havuza giren Cem Yılmaz’ın fotoğrafları bir magazin sitesi tarafından hem fotoğraflandı hem de videoya alındı. Görüntülerde bikini ve mayolarıyla güneşlenen çiftin ev hallerinin yayınlanması ise tepki topladı.

Cem Yılmaz sosyal medya hesabından magazin sitesinin Twitter adresinin ekran fotoğrafını paylaşarak, “Bu hesabın sahibi, ev gözetlemekten sizi mahkemeye veriyorum… Özel bir çabayla evlerden görüntü almaya çalışan bu gayretinizin bundan sonra elbet bir ödülü olmalı. Teşekkürler” ifadelerini paylaştı.

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