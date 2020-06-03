Demet Şener hamile mi? Üçüncü bebek sürprizi...

Demet Şener İbrahim Kutluay ile 10 yıl süren evliliğinin ardından aşkı kendinden 8 yaş küçük sevgilisi Cenk Küpeli'de buldu. Çift 2019 yılının Haziran ayında nikah masasını oturdu. Çiftin bu kararı Cenk Küpeli'nin babası tarafından onaylanmasa da birlikteliklerini sürdürmeye devam ettiler.

DEMET ŞENER HAMİLE Mİ?

Demet Şener ve eşi Cenk Küpeli evliliklerinin 1. yılını kutlarken sevenlerine de sürpriz kararlarını açıkladı. İbrahim Kutluay ile evliliğinden 13 yaşında İrem ve 11 yaşında Ömer adında iki çocuğu olan 43 yaşındaki Demet Şener üçüncü kez anne olmak istediğini ve eşinin iyi bir baba olacağından şüphesi olmadığını da açıklamalarına ekledi.

Güzel haberin ardından sevenleri de Demet Şener'in mutluluğuna ortak olmak için destek mesajları attı.

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