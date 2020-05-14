Esat Yontunç kimdir? Survivor Basketbol maçında oynayan Esat Yontunç evli mi, eşi kim?

Acun Medya ekibi arasında yer alan Esat Yontunç hayatı ve biyografisi araştırılıyor. Survivor’ın 14 Mayıs Perşembe günü yayınlanan bölümünde Acun Medya ekibi ile yarışmacılar mücadele etti. Acun Ilıcalı ile birçok yapımda görev alan Esat Yontunç aynı zamanda Acun Medya şirketi ortağıdır. Esat Yontunç kimdir, evli mi? sorusunun cevabına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.



ESAT YONTUNÇ KİMDİR?

Acun Medya’nın önemli isimleri arasında yer alan Esat Yontunç 5 Mayıs 1969 yılında İstanbul’da doğmuştur. Acun Medya Genel Koordinatörü olan Esat Yontunç Survivor başta olmak üzere birçok programın yapımcısıdır.

Orta ve lise öğretimini Moda Koleji’nde tamamlayan Yontunç, İstanbul Üniversitesi Antropoloji bölümünden mezundur. 2002 yılında Acun Ilıcalı ile birlikte “Acun Firarda” programını hazırlamıştır. Program 2006 yılında sona ermiştir.

2004 yılından beri Acun Medya’da genel koordinatör olarak görev alan Esat Yontunç; Acun Firarda, Devler Ligi, Yok Böyle Dans, Fear Factor, Dokun Bana, Var Mısın Yok Musun, Survivor, O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz, 3 Adam, Rising Star Türkiye, O Ses Çocuklar, Ütopya, Komedi Türkiye, Saba İle Oyuna Geldik, Ver Fırına gibi bir çok büyük prodüksiyonlu ve bütçeli TV programının genel koordinatörlüğünü yapmıştır.

Esat Yontunç hem Acun Medya şirketi ortağıdır hem de TV 8 kanalında yayınlanan Survivor başta olmak üzere birçok programın yapımcısıdır.

ESAT YONTUNÇ EŞİ KİMDİR?

Esat Yontunç 2008 yılında Sine İçli ile evlenmiş 2010 yılında ise boşanmıştır. Güzel sunucu Burcu Esmersoy ile de bir süre birliktelik yaşayan Esat Yontunç, modacı Hande Gülşen ile uzun zaman beraber olduktan sonra evlenmiştir.