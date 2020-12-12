EDHO izleyicilerine müjde! Doğan Baba geri dönüyor

Başrollerini Oktay Kaynarca’nın üstlendiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yayın hayatına başarılı bir şekilde devam ediyor. Dizinin sevilen karakterlerinden Doğan Baba’yı canlandıran Ali Sürmeli uzun sürenin ardından yeniden diziye dahil olacak. Usta oyuncu geçtiğimiz aylarda beyin kanaması geçirmiş ve hastanede tedavi altına alınmıştı.



Magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Sürmeli ocak ayında EDHO’ya geri döneceğini açıkladı. Sürmeli, “Kısmetse döneceğiz” diyerek diziden ayrılmadığını belirtti. Sürmeli’nin menajeri: “Çekimler devam ediyor şu anda. Yapımcı şirketi ile yaptığımız görüşme üzerine, Ali beyin sağlık problemi nedeniyle, yılbaşından sonra yeni sezona girdiğimizde, reklam araları veriyorlar ya, inşallah Ocak ayında yeniden başlayacağız. Dinlenme sürecinde şu anda.” açıklamasında bulundu.

Ali Sürmeli hastaneye yattığı zamanı hiç hatırlamadığını dile getirdi. Peş peşe iki ameliyat geçiren usta oyuncu, artık beslenmesine de özen gösterdiğini ve sıklıkla patlıcan yediğini ifade etti.