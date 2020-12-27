Ebru Yaşar'dan yıllar sonra gelen İbrahim Tatlıses itirafı: 5 sene patron sanatçı ilişkisi yaşadık sonra küstük

Ebru Yaşar yılbaşı programıyla sevenlerinin karşısına çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde İbo Show’a katılan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’le 20 yıla dayanan geçmişi hakkında açıklamalarda bulundu.

“5 SENE PATRON SANATÇI İLİŞKİSİ YAŞADIK”

Güzel şarkıcı, “Yıllar sonra küslüğümüze son verdik. Çok duygusal bir program oldu. Herkesin orada bir anısı var. Biz 5 sene çalışıp 15 sene küs kalan bir patron-sanatçı ilişkisi yaşadık. Ama yıllar sonra o küskünlüğe son verdik.” dedi.

İbrahim Tatlıses’in kendisini programa davet ettiğini söyleyen Ebru Yaşar “Seve seve katıldım. Anılara döndüm. Eski albüme döndük. Biz zaten birbirimizi görünce ağladık. Çok seviyorum kendisini, iyi ki barıştım. 2021’de küskünlükler bitsin" açıklamasında bulundu. Ünlü sanatçı sevenlerine yeni albüm müjdesi de verdi.

Yaşar, “İnşallah 2021'in ilk aylarında 6-7 şarkılık albümümü piyasaya çıkaracağım. Şarkıları özenle seçiyorum. Karantina günlerim sevenlerimin duygularına hizmet edeceğine inandığım şarkıları aramakla geçti. İnşallah çok güzel bir albüm ile yeni yılda sevenlerimin karşılarında olacağım. Ve 2021’de inşallah bol sahneli iç içe kucaklaştığımız bir yıl bekliyorum" diyerek sözlerini noktaladı.