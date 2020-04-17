Ebru Şallı'yı kahreden haber! 8 yaşındaki oğlu Pars hayatını kaybetti

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre Ebru Şallı’nın 1 yıl önce lenfoma teşhisi konulan 8 yaşındaki oğlu Pars, tedavi gördüğü hastanede dün gece hayatını kaybetti. Pars Tan öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı’nda defnedildi.

EBRU ŞALLI'NIN OĞLU PARS'IN HASTALIĞI NEYDİ?

Ebru Şallı, geçen yıl lenfoma hastalığına yakalanan 8 yaşındaki oğlunun yaşadığı süreçi şöyle anlatmıştı: “Pars’ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Hastalık nedeniyle Pars’ın eğitimine de ara verdik. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz."

LENFOMA NEDİR?

Lenfoma, lenf sisteminde gelişen 70’den fazla kanser türünün genel adı olarak adlandırılır. Beyaz kan hücrelerinin anormalleşmesi ve yayılmasıyla meydana gelir.

ÜNLÜLERDEN BAŞ SAĞLIĞI MESAJLARI

Pars'ın ölüm haberinin ardından ünlü isimler baş sağlığı mesajları yayınladılar:

IŞIN KARACA: Küçük melek, Allah gani gani rahmet eylesin, annecigine babacığına sabırlar versin... O kadar üzüldüm ki... Konu çocuklarımız olunca kelimelerim hep eksik... Cennet bahçelerin meleği Pars, Huzurla uyu...

DENİZ SEKİ: Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Allah'ım sana güç kuvvet versin. Haberi duyduğum andan itibaren yıkıldım. Başınız sağ olsun. Küçücük Pars şimdi melek oldu. Çok çok üzgünüm...