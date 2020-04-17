Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki oğlu Pars son yolculuğuna uğurlandı

Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan 9 yaşındaki oğlu Pars hayatını kaybetti. Yaklaşık iki yıldır lenfoma tedavisi gören Pars Tan için öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Pars Tan, Kilyos Mezarlığı'nda defnedildi.

Evladını toprağa veren ve perişan halde olan Şallı'yı, eski eşi Harun Tan ve eşi Uğur Akkuş teselli etmeye çalıştı. Milliyet'in haberine göre; gazetecilerin görüntü almasını istemeyen ve defin işlemini gizli yapmaya çalışan aile, çok sayıda güvenlik görevlisine talimat vererek basın mensuplarını uzat tutmaya çalıştı.

Corona virüs salgını nedeniyle toplu olarak yasaklanan cenaze işleri sebebiyle sadece aile üyeleri törene katıldı. Uğur Akkuş'un telefonla mezarlığı çekmesi dikkat çekti.