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  • Ebru Gündeş'ten hayranlarına müjde... Yeni bir müzik programı geliyor
08 Aralık 2020 Salı 23:42 | Son Güncelleme:

Ebru Gündeş'ten hayranlarına müjde... Yeni bir müzik programı geliyor

Ebru Gündeş'ten hayranlarına müjde... Yeni bir müzik programı geliyor

Bu yıl jüri koltuğunda yer alacağı ‘O Ses Türkiye'nin ertelenmesi üzerine Ebru Gündeş, yeni bir müzik programı için kolları sıvadı.

‘Ebru Gündeş Dinliyor’ adlı bir programla hayranlarının karşısına çıkacak olan şarkıcı Ebru Gündeş, haberi sosyal medya hesabından verdi. Gündeş, programın yayın tarihi ve formatı hakkında açıklama yapmadı. 

Ebru Gündeş, yeni programının teaser’ını sosyal medya hesabından paylaştı. 

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