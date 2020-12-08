Ebru Gündeş'ten hayranlarına müjde... Yeni bir müzik programı geliyor

‘Ebru Gündeş Dinliyor’ adlı bir programla hayranlarının karşısına çıkacak olan şarkıcı Ebru Gündeş, haberi sosyal medya hesabından verdi. Gündeş, programın yayın tarihi ve formatı hakkında açıklama yapmadı.

Ebru Gündeş, yeni programının teaser’ını sosyal medya hesabından paylaştı.

