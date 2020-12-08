Süperstar Ajda Pekkan dişçisini eve getirtti

74 yaşındaki sanatçı Ajda Pekkan'ın Bahçeköy’deki evinde çalışan herkese haftada en az bir defa test yaptırdığı iddia edildi. Sezen Aksu gibi evinden dışarı çıkmadığı öğrenilen sanatçının, misafir olarak da kimseyi kabul etmediği ortaya çıktı. Alışverişini şoförüne yaptıran sanatçının ayrıca geçtiğimiz hafta dişini temizletmek için doktorunu da evine getirdiği iddia edildi.