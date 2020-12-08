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08 Aralık 2020 Salı 23:23 | Son Güncelleme:

Süperstar Ajda Pekkan dişçisini eve getirtti

Süperstar Ajda Pekkan dişçisini eve getirtti

Süperstar Ajda Pekkan artan koronavirüs vakaları nedeniyle tedbirlerini 700 metrekarelik lüks villasında en üst seviyeye çıkardı.

74 yaşındaki sanatçı Ajda Pekkan'ın Bahçeköy’deki evinde çalışan herkese haftada en az bir defa test yaptırdığı iddia edildi. Sezen Aksu gibi evinden dışarı çıkmadığı öğrenilen sanatçının, misafir olarak da kimseyi kabul etmediği ortaya çıktı. Alışverişini şoförüne yaptıran sanatçının ayrıca geçtiğimiz hafta dişini temizletmek için doktorunu da evine getirdiği iddia edildi. 

Akşam Gazetesi Magazin Müdürü Barış Kocaoğlu, Eda Cabul'a anlattı.<p>Editör:<a href='#0'> </a><a hre

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