Doya Doya Moda'nın jürisi Kemal Doğulu'dan hayranlarını üzen haber! Programa veda etti

Jüri üyeliğini; Gülşah Saraçoğlu, Kemal Doğulu, Uğurkan Erez ve Seray Sever'in yaptığı Doya Doya Moda'da flaş bir gelişme yaşandı. Kemal Doğulu'nun, alınan ani bir kararla programa veda ettiği iddia edildi. Önümüzdeki günlerden itibaren Doğulu'nun programdaki koltuğu boş kalacak.

KEMAL DOĞULU 'DOYA DOYA MODA'DAN NEDEN AYRILDI?

Kulis dedikodularına göre Doğulu, Acun Ilıcalı'nın Exxen'in de yeni bir projede olacak. Doğulu'nun yerine gelecek isim ise henüz belli değil.

KEMAL DOĞULU KİMDİR?

Kuaför ve pop ve elektronik müzik şarkıcısı Kemal Doğulu, 14 Ekim 1979 tarihinde dünyaya geldi. Beş kardeşin en büyüğü olan Kemal Doğulu, 12 yaşında Mersin'de bağladığı kuaförlük mesleğini sürdürüyor. Neslihan Atagül ile çekildiği fotoğrafları sosyal medyadan paylaşan Kemal Doğulu, oyuncu Kadir Doğulu'nun da abisi.

Lise eğitimi sonrasında Urfa, Harran Üniversitesi‘nde Pazarlama Bölümü’nü kazanan Kemal Doğulu Kuzeni Zeki Doğulu’nun İstanbul‘da Kuaför dükkanında kariyerinin ilk adımlarını attı. Saç tasarımları yapan Doğulu, zamanla makyaj da yapmaya başladı. Zamanla yaptığı saç tasarımlarını ve makyajları çekmeye başlayan Doğulu’nun fotoğrafları Elle dergisinde yayımlandı.

Hande Yener, Seda Sayan, Sıla, Kutsi, Gökhan Özen, Nil Karaibrahimgil, Demet Akalın gibi isimlerin imaj danışmanlığını yapan Doğulu, fotoğraf çekimine ve klip yönetmenliğine de davam etti.

Hande Maxi adlı singlelın fotoğrafçılığını üstlendi ve böylece tanınmaya başladı. 2014 Temmuz ayında İstanbul, Nişantaşı'nda bir kuaför salonu açtı.

Kemal Doğulu, 2014 yılının Eylül ayında başlayan ve Öykü Serter‘in sunuculuğunu Uğurkan Erez ile beraber yaptığı “Bu Tarz Benim” adlı yarışma programında İvana Sert, ve Nur Yerlitaş ile birlikte jüri görevi yaptı. “İşte Benim Stilim” yarışmasıyla üne kavuşan Kemal Doğulu, 2016 yılında merdivenlerden düşerek yaralanmışı. Geçirdiği kazayla ilgili farklı yorumlar yapılan Kemal Doğulu, uzun süren sessizliğini 25 Kasım 2019’da başlayan Doya Doya Moda yarışmasıyla bozdu.

Kemal Doğulu bir dönem kendisinin jüriliğini yaptığı yarışmalardan birinde tanıştığı Özden Cerrahoğlu ile ilişki yaşamıştı. Moda yarışmasıyla adını duyurduktan sonra Kemal Doğulu ile aşk yaşayan Özden Cerrahoğlu, ilişkisi bittikten sonra Hande Yener'in eski nişanlısıyla el ele görüntülendi.