Doya Doya Moda yeni jüri kim? Doya Doya Moda jürisi Hande Demir Acar kimdir, kaç yaşında?

Doya Doya Moda yeni jürinin kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta Kemal Doğulu, yeni projesi nedeni ile yarışmadan ayrıldığını açıklamıştı. Kemal Doğulu'nun programdan ayrılmasının üzerine yılbaşı haftasına özel konuk jüriler gelecek. Bugün jüri koltuğunda Hande Demir Acar oturuyor. Peki, Doya Doya Moda jürisi Hande Demir Acar kimdir, kaç yaşında?

HANDE DEMİR ACAR KİMDİR?

Hande Acar, 1984 yılında dünyaya geldi. Hande Acar,'ın annesi cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Revan Sadıkoğlu. Işık Lisesi mezunu olan Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri’nde lisansını tamamladı. 22 yaşındayken üniversitedeyken aşık olduğu, İşadamı Erdinç Acar ile hayatını birleştirdi.

Hande Demir ile Erdinç Acar, 2006’da nikah masasına oturmuş, 2010’da boşanmıştı. 2011’de ikinci kez evlenen ve üç çocuğu olan çift, tek celsede anlaşmalı olarak yollarını ayırdı.

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