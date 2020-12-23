Sevilen moda programı Doya Doya Moda'da jüri üyelerinden biri olan Kemal Doğulu'nun koltuğunda yer almaması dikkat çekti. Programı yeni açanlar "Doya Doya Moda Kemal Doğulu neden yok? Kemal Doğulu Doya Doya Moda'dan ayrıldı mı?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı...

KEMAL DOĞULU NEDEN YOK?

Programın başında yer alan Kemal Doğulu, aniden rahatsızlandı. Bu nedenle programdan ayrılmak zorunda kaldı.

KEMAL DOĞULU DOYA DOYA MODA'DAN AYRILACAK MI?

Doya Doya Moda jüri üyeliğini sürdüren Kemal Doğulu'nun yarışmadan ayrılacağı iddia ediliyor. Kemal Doğulu’nun geçtiğimiz günlerde yeni projesini duyurması ile de ayrılık iddialarını güçlendirdi. Ancak bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadı.

Doya Doya Moda 23 Aralık puan durumu nasıl? Doya Doya Moda'da bugün kim birinci oldu?

Acun Ilıcalı’nın 1 Ocak’ta yayın hayatına başlayacak olan dijital kanalı Exxen’de yer alacak Kemal Doğulu, yeni projesini sosyal medyadan duyurdu.

“Kemal Doğulu ile Büyük Değişim programıyla Exxen’de yer alacak olan Kemal Doğulu, Instagram hesabından şu paylaşımı yaptı:

Hanımlar. Hazır mıyız büyük değişimlere. Cevabınız evet ise buyurun başvuru adresi.