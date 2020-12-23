Doya Doya Moda'da bugün kim birinci oldu? Doya Doya Moda 23 Aralık puan durumu nasıl?

Doya Doya Moda'da haftanın üçüncü günü yarışmacıların aldıkları puanlar merak ediliyor. Yarışmada bugün yarışmacılar kombinlerini "İstemeye geliyorlar" konseptine uygun olarak hazırladılar. Bugün bir farklılık olarak yarışmacılara partnerler eşlik etti. Yarışmacılar konseptlerine uygun olacak şekilde hem kendi kombinlerini hem de partnerlerinin kombinlerini yaptılar. Peki, Doya Doya Moda 23 Aralık puan durumu nasıl? Doya Doya Moda gün birincisi kim oldu?

DOYA DOYA MODA 23 ARALIK GÜNÜN KONSEPTİ NEDİR?

Doya Doya Moda'da 23 Aralık günün konsepti "Serbest Şıklık" olarak belirlendi.

DOYA DOYA MODA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda 23 Aralık gün birincisi 14 puanla Sabiha oldu.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI

Sabiha 14 puan

Birben 9 puan

Rabia 12 puan

Özde 12 puan

Ceren 13 puan

Bahar 12 puan

Ayşegül 6 puan