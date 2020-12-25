Doya Doya Moda 25 Aralık kim elendi? Doya Doya Moda hafta birincisi kim oldu?

25 Aralık Doya Doya Moda puan durumu ve haftanın elenen yarışmacısı izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan yarışmaya 42 ve üzeri beden bayan yarışmacılar katılabiliyor. Her gün verilen konsepte göre kombin hazırlayan yarışmacıların kombinleri hafta içi 5 puan üzerinden, cuma günleri ise 10 puan üzerinden değerlendiriliyor. Peki, 25 Aralık Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda hafta birincisi kim oldu?

25 ARALIK DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda 25 Aralık'ta bugün pota ve eleme olmadı. Jüri adayı Kemal Doğulu, yarışmadan ayrıldı. Kemal Doğulu ayrılık konuşmasında bugün elemenin yapılmayacağını belirtti.

Kemal Doğulu Doya Doya Moda'dan ayrıldığını duyurdu! Kemal Doğulu Doya Doya Moda'dan neden ayrıldı? İşte sebebi...

DOYA DOYA MODA HAFTA BİRİNCİSİ KİM?

Doya Doya Moda hafta birincisi Sabiha oldu.

Kemal Doğulu'nun yerine kim gelecek? Doya Doya Moda yeni jüri kim olacak, belli mi?

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI

Sabiha

Birben

Rabia

Özde

Ceren

Bahar

Ayşegül

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ

Gülşah Saraçoğlu

Kemal Doğulu (Ayrıldı)

Uğurkan Erez

Seray Sever