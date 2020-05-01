Doya Doya Moda 1 Mayıs Cuma kim elendi? Doya Doya Moda haftanın birincisi belli oldu mu?

Doya Doya Moda 1 Mayıs Cuma kim elendi? Sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hafta içi her gün TV 8 ekranlarında yayınlanan programda bu hafta kimin hafta birincisi olarak altın kolyenin sahibi olacağı ve kimin en düşük puanı alarak eleneceği araştırılıyor. Doya Doya Moda haftanın birincisi belli oldu mu? Sorusunun yanıtı ile ilgili bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

DOYA DOYA MODA 1 MAYIS CUMA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda programında 1 Mayıs Cuma günü elenen yarışmacı henüz belli olmadı. Elenen kişi belli olduğunda haberimiz içerisine eklenecektir.

DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ BELLİ OLDU MU?

Doya Doya Moda haftanın birincisi henüz belli olmadı. Haftanın birincisi olan isim açıklandığında haberimiz içerisine eklenecektir.

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ

Gülşah Saraçoğlu

Kemal Doğulu

Seray Sever

Uğurkan Erez