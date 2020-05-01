Doya Doya Moda Su kaç yaşında? Doya Doya Moda Su Baher kimdir, nereli?

Doya Doya Moda Su kimdir? sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılmaya başladı. Sevilen moda programı Doya Doya Moda'da 1 Mayıs Cuma günü elenen isim Su oldu. Su Baher daha önce çeşitli dizilerde oynamış ve ekranlarda yer almıştı. Seyirciler ise Doya Doya Moda Su kaç yaşında? sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. Konuya ilişkin detaylar haberimizde…

DOYA DOYA MODA SU BAHER KİMDİR?

TV 8’de ekrana gelen Doya Doya Moda yarışmacıları arasında Su Baher de yer alıyordu. 1 Mayıs Cuma günü haftanın elenen ismi oldu. 21 yaşında olan Sepideh Su Baher üniversite öğrencisidir. Aslen İranlı olan genç yarışmacı, daha önce Erkenci Kuş, Afili Aşk dizileri ve Kuaförüm Sensin yarışmasında yer almıştır.