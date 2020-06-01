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  3. Doya Doya Moda 1 Haziran puan durumu nedir? Doya Doya Moda gün birincisi kim?
01 Haziran 2020 Pazartesi 15:26 | Son Güncelleme:

Doya Doya Moda 1 Haziran puan durumu nedir? Doya Doya Moda gün birincisi kim?

Doya Doya Moda 1 Haziran puan durumu nedir" Doya Doya Moda gün birincisi kim"

Doya Doya Moda'da bugün yeni bir hafta başlıyor. Geçtiğimiz hafta Gamze ve Emel elenen isim olmuşlardı ancak Kemal Doğulu o hafta kimsenin elenmemesi kararını aldıklarını açıkladılar. Buna göre, Doya Doya Moda'da aynı yarışmacılar bu hafta da devam ediyor. İzleyiciler haftaya yarışmacıların kaç puanla başladığını merak ediyor. Doya Doya Moda 1 Haziran puan durumu haberimiz içerisinde yer alıyor...

Doya Doya Moda 1 Haziran puan durumu merak ediliyor. İzleyiciler Doya Doya Moda gün birincisi ve sonuncusu kim? sorusuna yanıt arıyor. Doya Doya Moda'da geçtiğimiz hafta kimse elenmemişti. Gamze ve Emel elenen isim olmuşlardı ancak Kemal Doğulu o hafta kimsenin elenmemesi yönünde karar alındığını açıkladı. İzleyiciler hangi yarışmacının kaç puan aldığını merak ediyor. Doya Doya Moda 1 Haziran puan durumu haberimizde yer alıyor...

DOYA DOYA MODA 1 HAZİRAN PUAN DURUMU NEDİR?

Doya Doya Moda 1 Haziran puan durumu henüz açıklanmadı. Puanlar açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI

Sündüz

Su

Emel

Gamze

Betül

Hanzade

Melika

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ

Kemal Doğulu

Gülşah Saraçoğlu

Seray Sever


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