Doya Doya Moda 2 Haziran puan durumu nedir? Doya Doya Moda gün birincisi kim?

Tv8 ekranlarının sevilen moda programı Doya Doya Moda'da çekimler tüm hızıyla devam ediyor. Büyük finalin yaklaştığı Doya Doya Moda'da bugün haftanın 2. günü. İzleyiciler Doya Doya Moda 2 Haziran puan durumunu araştırıyor. Yarışmacılar hafta içi 5 puan üzerinden, cuma günleri ise 10 puan üzerinden değerlendiriliyor. Doya Doya Moda gün birincisi ve sonuncusu ile ilgili bilgiler haberimizde...

DOYA DOYA MODA 2 HAZİRAN PUAN DURUMU

Bugün yarışmacılar “İş Görüşmesi” konsepti için hazırlandılar. Doya Doya Moda 2 Haziran puan durumu henüz açıklanmadı. Puan durumu açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI

Sündüz

Su

Emel

Gamze

Betül

Hanzade

Melika

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ

Kemal Doğulu

Gülşah Saraçoğlu

Seray Sever

Uğurkan Erez