Doya Doya Moda 2 Haziran puan durumu nedir? Doya Doya Moda gün birincisi kim?
Doya Doya Moda'da bugün haftanın 2. günü. İzleyiciler yarışmacıların nasıl kombin oluşturduklarını ve kaç puan aldıklarını merak ediyor. Büyük bedene sahip 7 bayan yarışmacının yarıştığı Doya Doya Moda'nın jüri koltuklarında Kemal Doğulu, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez oturuyor. Doya Doya Moda ile ilgili merak edilenler sizlerle...
Tv8 ekranlarının sevilen moda programı Doya Doya Moda'da çekimler tüm hızıyla devam ediyor. Büyük finalin yaklaştığı Doya Doya Moda'da bugün haftanın 2. günü. İzleyiciler Doya Doya Moda 2 Haziran puan durumunu araştırıyor. Yarışmacılar hafta içi 5 puan üzerinden, cuma günleri ise 10 puan üzerinden değerlendiriliyor. Doya Doya Moda gün birincisi ve sonuncusu ile ilgili bilgiler haberimizde...
DOYA DOYA MODA 2 HAZİRAN PUAN DURUMU
Bugün yarışmacılar “İş Görüşmesi” konsepti için hazırlandılar. Doya Doya Moda 2 Haziran puan durumu henüz açıklanmadı. Puan durumu açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.
DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI
Sündüz
Su
Emel
Gamze
Betül
Hanzade
Melika
DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ
Kemal Doğulu
Gülşah Saraçoğlu
Seray Sever
Uğurkan Erez