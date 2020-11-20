Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir'e nazar değdi!

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin son bölümünde oyun havalarında göbek atan, dansıyla herkesi bir kez daha büyüleyen oyuncu, dansçı geçmişinin de verdiği kıvraklıkla sahnede adeta parladı… Sosyal medyada hayranları ünlü oyuncunun o halleri için birçok iltifat içerikli yorum yaptı.

Güzel oyuncu Demet Özdemir, kameralara da yakalandı ve biraz da rahatsız olduğunu dile getirdi. Son dönemin başarılı ismine adeta bu kış günlerinde nazar değdi. Ancak tüm testleri yapılan Demet Özdemir koronavirüse yakalanmadı, bu sadece bir grip rahatsızlığı…

Muhabirlerin “Neyiniz var?” sorusu üzerine oyuncu, “Grip oldum, ama testlerim yapıldı korkmayın” şeklinde açıklama yaptı. Önceki gün arkadaşı Deniz Bulutsuz ile buluşan ve fotoğrafları instagram hesabından yayınlayan oyuncu, kendisine bu buluşmanın çok iyi geldiğini söyledi.