  • $7,596
  • 9,0102
  • 455.595
  • 1324.4
  • Haberler
  • Magazin
  • Doğduğun Ev Kaderindir'in Barış'ı Engin Öztürk'ün afili pozuna Demet Özdemir kayıtsız kalamadı
20 Kasım 2020 Cuma 13:51 | Son Güncelleme:

Doğduğun Ev Kaderindir'in Barış'ı Engin Öztürk'ün afili pozuna Demet Özdemir kayıtsız kalamadı

Doğduğun Ev Kaderindir'in Barış'ı Engin Öztürk'ün afili pozuna Demet Özdemir kayıtsız kalamadı

Tv8'in sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'de Barış karakteri ile hikayeye dahil olan Engin Öztürk karizması ve başarılı oyunculuğu ile izleyicilerin beğenisini kazanıyor. Engin Öztürk'ün afili pozuna rol arkadaşı Demet Özdemir kayıtsız kalamadı...

Tv8'in reyting rekorları kıran dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'in hikayesine sonradan dahil olan Engin Öztürk Barış karakteri ile izleyicisinin beğenisini kazandı. Doğduğun Ev Kaderindir'in Barış'ı Engin Öztürk'ün afili pozuna rol arkadaşı Demet Özdemir kayıtsız kalamadı..

Engin Öztürk, deniz kenarından karizmasını sergileyen bir pozunu yayınladı. Farklı bir efekte kullanan oyuncuya rol arkadaşı Demet Özdemir’den “İşte bu” diye yorum geldi.

Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir'e nazar değdi!

Özdemir’in yorumu ile etkileşim bir hayli artarken, Engin Öztürk’ün takipçileri dizideki hem karizmasına dikkat çekti hem de Barış karakterini çok iyi sergilediğini vurgulayan yorumlar yaptı.

<p class='MsoNormal'>Prof. Dr. Cevdet Erdöl, “Salgının artmasının sebebi insanların birbiriyl

Vaka sayıları neden artıyor?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Aynı iş yerine üçüncü kez giren hırsızlık zanlısı güvenlik kameralarınca görüntülendi

Defne Samyeli: Anne olmak benim tercihim değildi!

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.