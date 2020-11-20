Doğduğun Ev Kaderindir'in Barış'ı Engin Öztürk'ün afili pozuna Demet Özdemir kayıtsız kalamadı

Tv8'in reyting rekorları kıran dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'in hikayesine sonradan dahil olan Engin Öztürk Barış karakteri ile izleyicisinin beğenisini kazandı. Doğduğun Ev Kaderindir'in Barış'ı Engin Öztürk'ün afili pozuna rol arkadaşı Demet Özdemir kayıtsız kalamadı..

Engin Öztürk, deniz kenarından karizmasını sergileyen bir pozunu yayınladı. Farklı bir efekte kullanan oyuncuya rol arkadaşı Demet Özdemir’den “İşte bu” diye yorum geldi.

Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir'e nazar değdi!

Özdemir’in yorumu ile etkileşim bir hayli artarken, Engin Öztürk’ün takipçileri dizideki hem karizmasına dikkat çekti hem de Barış karakterini çok iyi sergilediğini vurgulayan yorumlar yaptı.