Doğduğun Ev Kaderindir'de bu sahne geceye damga vurdu! Mehdi'den Zeynep'e zeybek şovu

Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol ikilisinin başrollerini paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 20. bölümü izleyicileri ekrana kilitledi. Doğduğun Ev Kaderindir'de öyle bir sahne varki geceye adeta damga vurdu. Bu sahne sosyal medyada çok konuşuldu. Mehdi'den Zeynep'e zeybek şovu büyük ilgi gördü.

Demet Özdemir oyun havalarında döktürdü. Bir de Mehdi karakterinde İbrahim Çelikkol, kısa sürse de Zeybek havası ile ne de güzel bir anı bıraktı…

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde düğün sahnesine izleyiciler birçok yorum yaptı. İki ünlü ismin başarılı performanslarının yanı sıra hikayede ise Zeynep’in Mehdi’ye yeniden dönme sinyali ise pek de mutlu etmedi.

Güçlü bir kadın duruşu sergileyerek Mehdi’yi boşayan Zeynep’in bir zeybek havasına kanmamasını isteyen, Mehdi’nin değişmeyeceğini söyleyen izleyiciler, hikayenin bu noktaya gelmesine de çok şaşırdıklarını yazdılar.

İşte geceye damga vuran o sahne:



