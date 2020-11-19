Demet Özdemir'den Doğduğun Ev Kaderindir'in Emine'si Naz Göktan'a 9-8'lik gönderme

Çarşamba akşamlarının sevilen ve ilgi ile takip edilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'de dün akşam düğün sahnesi geceye damga vurdu. Dansçılık geçmişi ile de bilinen oyuncu Demet Özdemir, Anadolu ezgileriyle de sahnenin tozunu attırabileceğini dün akşam yayınlanan bölümde ispatlamış oldu. İbrahim Çelikkol da zeybek oynadı ve yine ekran başındaki izleyicileri mest etti.

Bu sahnelerin de etkisiyle olsa gerek, Doğduğun Ev Kaderindir dizisi reytinglerde de önemli bir sıçrama yaparak, herkesi mutlu etti. Demet Özdemir de güne bu sahnenin etkisiyle başladı.

Güzel oyuncu, instagram hesabından yaptığı paylaşımda, dizide Emine karakterini canlandıran arkadaşı Naz Göktan’a da atıf yaparak şöyle yazdı: “Bugün böyle uyandım. Güzel yetenekli arkadaşım benim @nazgoktan hayatımız 9-8 olsun hep.”

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin akıldan çıkmayacak olan bu düğün sahnesi sosyal medyada da çok konuşuldu.

İşte o görüntülerin tamamı:



