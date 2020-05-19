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  3. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin final tarihi belli oldu!

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin final tarihi belli oldu!

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin final tarihi belli oldu!

Başrollerini Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisi hakkında karar verildi. Koronavirüs nedeniyle sete ara veren dizi, sezon finali için tarihi belirledi.

Dizinin başrol oyuncuları Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak dizi hakkında bilgiler vermişti. Final tarihi kesinleşen dizi 12. bölümde ekranlara kısa bir süre veda edecek.

12.BÖLÜMDE SEZON FİNALİ YAPACAK

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Haziran ayında ekrana gelecek olan 12. bölümüyle sezon finali yapacak. Sevilen dizinin çekimleri Ağustos ayında yeniden başlayacak ve Eylül'de 2. sezonuyla TV8 ekranlarında olacak. Kaynak: Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin final tarihi belli oldu.

CANLI YAYIN YAPMIŞLARDI

İbrahim Çelikkol, "Dizimiz devam edecek. Sete çıkacağımız günü sabırla bekliyoruz. Biz dizimizi çok seviyoruz. Ben Zeynep'i çok seviyorum. Demet'i de çok seviyorum." demişti. Kaynak: Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin final tarihi belli oldu 


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