Diriliş Ertuğrul'un devamı Kuruluş Osman'da Burak Özçivit'in partneri kim olacak?

Şık giyim tarzıyla dikkat çeken oyuncu ayaküstü kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. 'Diriliş Ertuğrul'un devam niteliğinde çekilen 'Kuruluş Osman' dizisinde Burak Özçivit'in partneri olacağı ve Malhun Hatun karakterini canlandıracağı iddia edilen Aslıhan Karalar, diziyle ilgili sorulara "Maalesef bu konu hakkında çok fazla bir şey söyleyemem. Senaryo okumaya devam ediyorum" dedi.

PARTNER MUAMMASI

İlk olarak Burak Özçivit'in partnerinin Aslıhan Karalar olduğu iddia edilse de, geçtiğimiz günlerde Karalar yerine Özge Törer'in seçildiği öne sürülmüştü. Karalar'ın son açıklaması ise 'Burak Özçivit'in partneri kim olacak?' sorularını akıllara getirdi.

İLK FRAGMAN YAYINLANDI

Öte yandan merakla beklenen 'Kuruluş Osman' dizisinin ilk fragmanı da görücüye çıktı. Burak Özçivit'in de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştığı fragman büyük ilgi gördü.

FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ