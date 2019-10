Diriliş Ertuğrul'un devamı Kuruluş Osman için geri sayım! Kuruluş Osman'ın fragmanı yayınlanıyor

Kuruluş Osman fragmanı yayında mı? Engin Altan Düzyatan’ın başrollerini üstlendiği Diriliş Ertuğrul dizisi final yapmış ve devam dizisi olan Kuruluş Osman’ın çekileceği duyurulmuştu. Başrollerinde Burak Özçivit’in yer aldığı Kuruluş Osman dizisi tanıtım fragmanının yayınlanacağı dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ tarafından duyuruldu. Peki, Kuruluş Osman dizisi ne zaman başlayacak? Haberimiz içerisinden diziyle ilgili ayrıntılara ulaşabilirsiniz

KURULUŞ OSMAN FRAGMANI YAYINDA MI?

Kuruluş Osman dizisinin fragmanı saat 21.30’da Atv ekranlarından yayınlanacak.

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİMLER OLACAK?

Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit olacak. Başarılı oyuncu Ayşegül Günay, dizide Osman Bey'in yengesi Zühre Hanım rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Diriliş Osman'da Bamsı karakterini canlandıran Nurettin Sönmez'in ve Turgut Alp karakterini canlandıran Cengiz Coşkun'un yer alacağı konuşuluyor.

BURAK ÖZÇİVİT KİMDİR?

Burak Özçivit, 24 Aralık 1984 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Aslen Gazianteplidir. Kazım İşmen Lisesi'nden mezundur. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünde okumaktadır.

2003 yılı Best Model of Turkey yarışmaşına katılmış ve "gelecek vadeden" seçilmiştir.

Yarışmadan sonra Uğurkan Erez Ajans ile çalışmaya başlamıştır.Daha sonra mankenliği bırakmış, Uğurkan Erez'in ajansında cast olarak çalışmaktadır.

Daha sonra 2005'te Best Model of Turkey yarışmasına yeniden katılmış ve Best Model of Turkey seçilmiştir.Ardından da Best Model of The World'e katılmış ve dünyanın en iyi ikinci mankeni seçilmiştir.

Faruk Saraç, Abbate, Tween ve Network gibi markaların defileleri ve yurt dışı fuar defilelerinde görev almıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2006 da "Eksi 18" adlı dizisinde genç komiser Murat'ı canlandırarak yaşamıştır. Kasım 2007'de sinemalarda gösterime giren Musallat isimli sinema filminde rol almıştır. 2008 de Kanal D'de yayınlanan ve yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı Zoraki Koca adlı dizide oynamıştır. Star Tv'de yayınlanan "İhanet "Dizisinde rol aldı.

2008 yaz aylarında ise Baba Ocağı adlı dizide Güven adlı karakteri canlandırmıştır. Daha sonra "Gossip Girl" adlı yabancı diziden den esinlenilen "Küçük Sırlar" adlı dizide Çetin'i canlandırmıştır. 2011'den beri Muhteşem Yüzyıl dizisinde Malkoçoğlu karakterini canlandırmaktadır.

Burak Özçivit, İngilizce biliyor. Araba kullanmak, spor yapmak ve futbol oynamaktan hoşlanıyor.

Rol Aldığı Diziler Ve Filmler:

2011 – 2012 – Muhteşem Yüzyıl (Malkoç oğlu)

2010-2011 – Küçük Sırlar (Çetin Ateşoğlu)

2010 – İhanet (Emir)

2008-2009 – Baba Ocağı (Güven)

2008 – Zoraki Koca (Ömer Özpolat)

2007 – Musallat (Suat)

2006 – Eksi 18 (Murat)