Diriliş Ertuğrul'dan sonra Kuruluş Osman'a beğeni yağdı! Burak Özçivit'e olay yorum

İşte Barış Kocaoğlu'nun o yazısı:

Açıkçası çocukluğumdan bu yana tarihe ve tarihli ilgili filmlere ilgi duyan biri olarak ‘Kuruluş: Osman’ dizisini izlemekten büyük keyif alıyorum. Bu iş o kadar güzel yapılmış ki, dizinin başına oturduğun anda bırakman mümkün değil. Tarihimizi, geçmişten buraya nasıl gelindiğini anlatan en önemli dizi olacak bence. Ayrıca oyuncu kadrosu tam oturmuş. Hele ki Burak Özçivit en yakışanı olmuş. Burak role o kadar uzun zaman hazırlandı ki, saçlarının uzamasına beraber şahit olduk. Bu arada da bizi rolüne dizi başlamadan hazırlattı. Açıkçası Burak’tan başka biri oynasaydı bu kadar iyi olur muydu şüpheliyim. Büyük emek olan bir iş… Yolu açık olsun. En önemlisi benim gibi izleyicilerin haftayı sabırsızlıkla beklemesi, bir işin ne kadar iyi yapıldığının göstergesidir.

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