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  3. Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın yapımcısından 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' vizyona girdi

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın yapımcısından 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' vizyona girdi

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın yapımcısından 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' vizyona girdi

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ’ın ‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’ adlı filmi vizyona girdi. Merakla beklenen projenin detaylarını Akşam yazarı Barış Kocaoğlu köşesine taşıdı.

İşte Barış Kocaoğlu'nun o yazısı:

TARİH DERSİ NİTELİĞİNDE

Yapımcı Mehmet Bozdağ’ın ‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’ vizyona girdi. Mehmet Bozdağ’ın Riva’da bulunan setinde keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Bozdağ, ‘Bir savaş değil ruhun hikâyesi’ diyerek bahsettiği filmde Osmanlı’nın kuruluş döneminde önemli görevleri olan akıncıları anlatıyor. Fragmanıyla bile izleyicilerinde merak uyandıran Bozdağ’ın tarihi notlarının bol olduğu filmi, hem öğrenciler hem yetişkinler için bence büyük bir tarih dersi olacaktır.

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