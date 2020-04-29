Demet Özdemir'in paylaşımına Eda Ece'den destek

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, instagram hesabından köpeğinin fotoğrafını yayınladı… Aylar önce Yasak Elma dizisinin setine giderken Eda Ece, 5 tane köpek yavrusu bulmuştu.

Bu köpeklere sahip bulmak için büyük çaba harcayan oyuncu, instagram hesabından da isteyen kişilerle görüşmüş ve güvendiği kişilere köpekleri teslim etmişti. O dönemde bu köpeklerden birisini de bahçeli evi olduğu için Demet Özdemir alabileceğini söylemişti.

İşte o köpek büyüdü ve Demet Özdemir bugün son halini paylaştı. Ünlü oyuncu, “Bir bebek” mesajıyla fotoğrafını yayınladı. Eda Ece ise kalp emojileri ile destek verdi.

Birçok takipçi de Demet Özdemir’in hayvan sevgisini övdü ve binlerce beğenide bulundu.

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