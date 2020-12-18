Demet Akalın'dan Demet Şener hakkında açıklama! ‘Güzele güzel denmez oldu'

Demet Akalın, geçtiğimiz gün Alişan ile sunuculuğunu üstlendiği gündüz kuşağı programına Azeri şarkıcı Günel Zeynalova'yı konuk almıştı. Günel Zeynalova yaptırdığı estetik operasyonlar ile farklı bir görünüme kavuşurken sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Demet Akalın, estetik ile değişen Günel Zeynalova'yı 20 yıldır küs olduğu Demet Şener'e benzeterek 'Demet Şener güzel kadın' demişti ve sosyal medyada bomba etkisi yaratmıştı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Demet Akalın’ın Demet Şener’i ti’ye aldığını iddia etti. Bir sosyal medya kullanıcısı şu yorumda bulundu:

‘Haklı ama Demet Şener’e benzemiş ayrıca Demet Şener güzel kadın… Hem Azeri kızı Günel gitmiş yerine başka bir kadın gelmiş. Demet Akalın doğru dedi, sizde çarpıtmayın lafları’

Demet Akalın, takipçisinden gelen yoruma 'Yani güzele güzel denmez oldu. Kadın tescilli güzel nokta' yanıtını vererek dikkat çekti.

Demet Akalın ağızları açık bıraktı! ‘Demet Şener güzel kadın'