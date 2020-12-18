Demet Akalın ağızları açık bıraktı! ‘Demet Şener güzel kadın'

Star TV’de ekrana getirilen Demet Akalın ve Alişan'la Sabah Sabah programına Azeri şarkıcı Günel Zeynalova konuk oldu. Son dönemde yaptırdığı estetik müdahaleler ile adeta bambaşka bir görünüme kavuşan Zeynalova güzelliğiyle büyüledi.

‘DEMET ŞENER GÜZEL KADIN’

Zeynalova’nın değişimi hakkında yorumlarda bulunan Demet Akalın sözleri ile izleyenlerin ağzını açık bıraktı. Azeri şarkıcı Günel Zeynalova’yı 20 yıldır küs olduğu Demet Şener’e benzeten Demet Akalın, ‘Demet Şener güzel kadın’ diyerek kafaları karıştırdı. Demet Akalın’ın sözleri Demet Şener’e zeytin dalı uzattı gibi yorumları beraberinde getirdi.

NE OLMUŞTU?

Ünlü basketbolcu İbrahim Kutluay ile birlikte olan Demet Akalın evlilik aşamasına geldiklerinde aldatıldığını öğrenmişti. Demet Akalın ile aşk yaşayan İbrahim Kutluay’ın Demet Şener ile ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştı. Akalın ile ayrılan İbrahim Kutluay, Demet Şener’le kısa bir süre sonra nikah masasına oturmuştu.