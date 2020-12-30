Davayı kaybeden Acun Ilıcalı'nın Şehrazat'a ödeyeceği tazminat dudak uçuklattı

Acun Ilıcalı'nın TV8'de şarkılarını kendinden izinsiz kullandığı ile şikayetçi olan Şehrazat, davayı kazandı. Mahkemeden çıkan Acun Ilıcalı'nın aleyhine oldu.



Acun Medya ve TV 8 kanalına açılan dava geçtiğimiz günlerde karar bağlandı. Davada Acun Medya ve TV 8 kanalının avukatı Ekim Su Küfteoğlu ile Şehrazat'ın avukatı Sadettin Dayıoğlu hazır olarak bulundu.

Duruşmada, Şehrazat'ın avukatı Sadettin Dayıoğlu davanın kabulünü talep ederken, Acun Medya'nın avukatı Ekim Su Küfteoğlu ise reddini istedi. Mahkeme davayı karar bağlayarak Şehrazat'ın maddi ve manevi haklarının davalılar tarafından ihlal edildiğine hükmetti.

Mahkeme, Şehrazat'a 249 bin lira tazminatı 4 yıllık yasal faiziyle birlikte ödemesine karar verdi.

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'Aynen Öyle', 'Kınalı Bebek', 'Yaz Yaz Yaz', 'Yalnızlığa Hüküm Giydim', 'Adaletsiz Yar', 'Kıyamam', 'Maazallah' ve 'Çek Babam Çek' gibi birçok başarılı şarkı sözüne imzasını atan Şehrazat, Acun Ilıcalı'nın programında şarkılarını kendisinden izinsiz kullanması nedeniyle dava açmıştı. Ödeyeceği tazminat dudak uçuklattı.