Acun Ilıcalı, Exxen üyelik fiyatını açıkladı

Exxen için 900 milyon TL harcadığını ifade eden Acun Ilıcalı, platformda yer alacak dizi, film ve programlar ile gündeme gelmeye devam ediyor. Her yaş grubuna hitap edecek içeriklerin yer alacağı Exxen 1 Ocak'ta yayın hayatına başlayacak. Peki, Exxen Tv üyelik ücreti ne kadar olacak? Acun Ilıcalı merak edilen o konuya açıklık getirdi.



Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşım yapan Acun Ilıcalı, Exxen üyelik ücretinin 9,90 TL olduğunu açıkladı. Fiyatın uygun olacağını duyan herkes büyük mutluluk yaşadı.

EXXEN TV NE ZAMAN AÇILACAK?

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz aylarda katıldığı programda Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlamış ve yeni dijital platformu Exxen ile ilgili detayları da burada paylaşmıştı. Platformun 2021 yılı itibarıyla başlayacağı öne sürüldü.

EXXEN’DE HANGİ YAPIMLAR YER ALACAK?

Aleyna Tilki ve Cemal Can'ın başrollerinde olacağı bir müzikal proje olacak. Proje tasarımı Ali Atay'a ait Onur Ünlü yönetmenliğinde ve başrollerinde Haluk Bilginer, Songül Öden ile Ertan Saban'ın olacağı Şeref Bey adlı dizi seyirciyle buluşacak. Nurgül Yeşilçay, Hazal Türesan ve Selim Bayraktar'ın yer aldığı 8 bölümlük Vahşi Şeyler adlı dizi de platformda yer alacak.

Ayla, Müslüm ve Naim'in yaratıcısı Mustafa Uslu'dan başrolünde Özgü Namal'ın yer aldığı Hükümsüz adlı dizi yer alacak. Üç zengin ev kadınını anlatan Zehirli Çiçekler ve senaryo ile başrolde İbrahim Büyükak'ın adını gördüğümüz İlginç Bazı Olaylar da diğer orijinal Exxen yapımları olacak. Dünyada ses getiren Next Top Model yarışması Burcu Esmersoy sunumuyla gerçekleşecek. Beyazıt Öztürk ve İbrahim Büyükak ise birlikte bir programa imza atacak.

Acun Ilıcalı'dan sürpriz bir proje ile Tolga Çevik'in Arkadaşım Hoşgeldin ve Gökhan Çınar'ın Katarsis programları da Exxen'de olacak.