Cumartesi reyting sonuçları birincisi: İbo Show ve Sen Çal Kapımı reyting sonuçları nasıl?

Dün akşam Star Tv'de 9 yıl aradan sonra ekran geri dönen İbo Show yer alırken, Fox Tv'de ise sevilen dizi Sen Çal Kapımı seyirci karşısına çıktı. Kıyasıya bir rekabetin yaşandığı reyting sonuçlarında ilk 10 sırada yer alan yapım belli oldu. İbo Show'un ekranlara dönmesi ile beraber Fox Tv Zümrüdanka ve Sen Çal Kapımı dizilerinin günlerini değiştirdi. İbo Show ve Sen Çal Kapımı reyting sonuçları nasıl? Cumartesi reyting sonuçlarında birinci kim?

İBO SHOW VE SEN ÇAL KAPIMI REYTİNG SONUÇLARI NASIL?

İbo Show ve Sen Çal Kapımı reyting sonuçlarında beklediğini alamadı. Geçen hafta ilk bölümü ile reytingleri alt üst eden İbo Show bu hafta Total' de 7. sırada, AB ve ABC'de ise 4. sırada yer aldı. Birbirinden eğlenceli anlara konuk olan İbo Show'da dün akşam Hülya Avşar, Olgun Şimek ve Demet Akbağ gibi isimler izleyici karşısına çıktı.

Sen Çala Kapımı'da beklenenden aşağıda kaldı. Zirvede yerini uzun süre koruyan dizinin başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bursin bulunuyor. Sen Çal Kapımı Total'de 8. sıradan giriş yaptı. AB'de 5.sırada yer alırken ve ABC'de ise 6.sıraya oturdu.

Sen Çal Kapımı'da dün akşam, Eda ve Serkan'ın son tartışmaları, Eda'nın Serkan'a artık başka insanlarla görüşeceğini söylemesiyle bitti. Serkan, Eda'nın onu bu kadar çabuk unutabilmesi konusunda kırgın, bir taraftan babasının sahiplenmediği hatanın bedelini ödemeye mahkum hissediyor kendini. Eda’nın sonsuza dek ellerinden kayıp gideceğini düşünüyor. Eda’ya gizemli bir adamdan gelen çiçek işin tuzu biberi oluyor.

Seneler önceki kazayı, Eda'nın anne ve babasının ölümünün arkasında yatan ismi konuşmak, ona anlatmak üzere Eda'nın peşine düşüyor.

Serkan'ın Eda'ya anlatmak istedikleri yeterince zor, onları nasıl öğrendiği de önemli. Serkan baş başa kalabilecekleri, uzun uzun konuşabilecekleri bir ortam yaratmak istiyor, kimsenin onları rahatsız etmeyeceği. Birlikte geçirdikleri gecenin sabahı, Serkan'ın evine Selin'in gelişiyle Eda’yı kötü bir sürpriz bekliyor.