22 Kasım 2020 reyting sonuçları bugün açıklanacak. Her gün yeni bölümleri yayımlanan dizi, film ve programların izlenme oranları belli oluyor. Ekrana gelen yapımlar, Total, AB ve ABC gruplarında sıralanacak. Dün akşam, başrollerinde; Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur'un yer aldığı Kefaret dizisi Fox Tv'de yer alırken, ATV'de Maria ile Mustafa, Show Tv'de Arıza, Tv 8'de MasterChef eleme gecesi yaşandı. Peki, 22 Kasım 2020 reyting sonuçları belli oldu mu? Pazar reyting sonuçları nasıl?