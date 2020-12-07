07 Aralık 2020 Pazartesi 22:35 | Son Güncelleme:
Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'den Öner Erkan'a veda paylaşımı: İyi ki sen be!
Çukur dizisinin başrol karakterlerinden Selim'in ölmesi üzerine Öner Erkan diziye veda etti. Dizide 5 sezondur birlikte oynayan Aras Bulut İynemli rol arkadaşına sosyal medya hesabı üzerinden veda paylaşımında bulundu. İynemli paylaşıma: "Hayran olduğumu her zaman söylediğim; abim, kardeşim, arkadaşım iyi ki sen be" notunu düştü.
Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Çukur’da büyük ayrılık! Çukur’un sevilen karakterlerinden Selim’i canlandıran Öner Erkan diziye veda etti. Dizinin başrol oyuncularından Aras Bulut İynemli rol arkadaşı Öner Erkan’a sosyal medya hesabı üzerinde veda etti. İynemli’nin paylaşımı dakikalar içinde beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu
İYİ Kİ SEN BE
Aras Bulut İynemli'den Çukur dizisinden ayrılan Öner Erkan veda ettiği paylaşımda: "Hayran olduğumu her zaman söylediğim; abim, kardeşim, arkadaşım iyi ki sen be" notunu düştü. Ayrıca “SelimeVeda” etiketi Twitter gündeminte TT oldu.