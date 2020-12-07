Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'den Öner Erkan'a veda paylaşımı: İyi ki sen be!

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Çukur’da büyük ayrılık! Çukur’un sevilen karakterlerinden Selim’i canlandıran Öner Erkan diziye veda etti. Dizinin başrol oyuncularından Aras Bulut İynemli rol arkadaşı Öner Erkan’a sosyal medya hesabı üzerinde veda etti. İynemli’nin paylaşımı dakikalar içinde beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu



İYİ Kİ SEN BE

Aras Bulut İynemli'den Çukur dizisinden ayrılan Öner Erkan veda ettiği paylaşımda: "Hayran olduğumu her zaman söylediğim; abim, kardeşim, arkadaşım iyi ki sen be" notunu düştü. Ayrıca “SelimeVeda” etiketi Twitter gündeminte TT oldu.