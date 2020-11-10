Çukur'da dengeleri değiştirecek bomba transfer! Çarpışma'nın Ömer'i Yıldırım Şimşek artık Çukur'da

Show TV'nin 4 sezondur devam eden dizisi Çukur'da dengeleri değiştirecek bomba transfer geliyor. Daha önce Çarpışma, Elimi Bırakma ve Umuda Kelepçe Vurulmaz gibi dizilerde rol alan Yıldırım Şimşek "Çukur"un ekibine katıldı. Gökhan Horzum'un yazdığı Ay Yapım imzalı dizide Namık rolüne hayat verecek olan başarılı tiyatrocu, diziye heyecan katacak.

Çukur dizisinde 102. bölüm geride kaldı. Gökhan Horzum’un hikayesini yazdığı Çukur’un yeni bölümlerinde Yıldırım Şimşek’i görecek olan hayranlar, ünlü oyuncuyu daha önceki farklı rollerinden tanıyor.

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YILDIRIM ŞİMŞEK KİMDİR?

Yıldırım Şimşek, 1969 yılında Ankara'da doğmuştur. Oyunculuk eğitimi alan Şimşek, 2001 yılında Hiçbir Yerde dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Daha sonra Deniz Yıldızı, Çarpışma, Elimi Bırakma ve Umuda Kelepçe Vurulmaz gibi yapımlarda rol alan Yıldırım Şimşek, bir çok dizide rol aldı.