  • $8,2327
  • 9,7169
  • 497.531
  • 1236.36
  • Haberler
  • Magazin
  • Çukur'da dengeleri değiştirecek bomba transfer! Çarpışma'nın Ömer'i Yıldırım Şimşek artık Çukur'da
10 Kasım 2020 Salı 14:49 | Son Güncelleme:

Çukur'da dengeleri değiştirecek bomba transfer! Çarpışma'nın Ömer'i Yıldırım Şimşek artık Çukur'da

Çukur'da dengeleri değiştirecek bomba transfer! Çarpışma'nın Ömer'i Yıldırım Şimşek artık Çukur'da

Show Tv'nin sevilen ve büyük bir ilgi ile izlenen dizisi Çukur'a bir bomba transfer daha yapıldı. Diziye 'Namık' karakteriyle katılacak olan Yıldırım Şimşek dengeleri Çukur'daki tüm dengeleri değiştirecek.

Show TV'nin 4 sezondur devam eden dizisi Çukur'da dengeleri değiştirecek bomba transfer geliyor. Daha önce Çarpışma, Elimi Bırakma ve Umuda Kelepçe Vurulmaz gibi dizilerde rol alan Yıldırım Şimşek "Çukur"un ekibine katıldı. Gökhan Horzum'un yazdığı Ay Yapım imzalı dizide Namık rolüne hayat verecek olan başarılı tiyatrocu, diziye heyecan katacak.

Çukur dizisinde 102. bölüm geride kaldı. Gökhan Horzum’un hikayesini yazdığı Çukur’un yeni bölümlerinde Yıldırım Şimşek’i görecek olan hayranlar, ünlü oyuncuyu daha önceki farklı rollerinden tanıyor.

Çukur final mi yapacak? Çukur final iddiaları sosyal medyayı salladı

YILDIRIM ŞİMŞEK KİMDİR?

Yıldırım Şimşek, 1969 yılında Ankara'da doğmuştur. Oyunculuk eğitimi alan Şimşek, 2001 yılında Hiçbir Yerde dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Daha sonra Deniz Yıldızı, Çarpışma, Elimi Bırakma ve Umuda Kelepçe Vurulmaz gibi yapımlarda rol alan Yıldırım Şimşek, bir çok dizide rol aldı.

<p>BirGün Gazetesi koronavirüs tedavisi gören Gazeteci Ahmet Kekeç'e rezil bir saldırı gerçekleştird

Albayrak: Bunlar ülke birliğini zehirleyen enfeksiyon tiplerdir

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Bakan Kurum, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

Oyuncu Ahmet Uz son yolculuğuna uğurlandı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.