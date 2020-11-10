Çukur final mi yapacak? Çukur final iddiaları sosyal medyayı salladı

4 sezondur Show TV ekranında yayınlanmakta olan Çukur dizisinin 4. sezon ile birlikte final yapacağına yönelik bazı iddialar gündeme gelmişti. Bu iddialar şu ana kadar doğrulanmadı. Ancak dizinin gidişatından izleyiciler pek memnun değil.. İzleyiciler daha şimdiden Vartolu Sadettin karakterini özledi.

Çukur hayranları, Erkan Kolçak Köstendil’in Temmuz ayında dünyaya gelen bebeği ile vakit geçirmek için diziden ayrılmak istediğini biliyor… Ancak ara bir çözüm bulundu ve karakter geri dönecek şekilde ucu açık bırakıldı. Fakat dizi hayranlarının bu ayrılığa şiddetli bir itirazı da var.

“Vartolu’yu çok özledik, diziden gitmesin” diye yorum yazan izleyiciler, yapımın sezon sonunda final olabileceği iddialarına da kızıyor. “Çukur, sakın final yapmasın. Allah Arka Sokaklar ömrü versin” diye yorum bırakan dizi hayranları, sosyal medyada mesaj üzerine mesaj yazıyor.