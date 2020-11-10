Çukur final mi yapacak? Çukur final iddiaları sosyal medyayı salladı
Show Tv'nin 4 sezondur yayınlanan dizisi Çukur'un final yapacağına dair çıkan iddialar sosyal medyayı salladı. Bu iddialar şu ana kadar doğrulanmadı. Ancak diziden gelen işaretler izleyicileri endişelendiriyor… Özellikle de hikayeden Vartolu Sadettin karakterinin çıkmış olması, bu endişeleri daha da artırdı. Yamaç'ın Afganistan'a gönderdiği Vartolu, geri dönecek mi merak ediliyor.
4 sezondur Show TV ekranında yayınlanmakta olan Çukur dizisinin 4. sezon ile birlikte final yapacağına yönelik bazı iddialar gündeme gelmişti. Bu iddialar şu ana kadar doğrulanmadı. Ancak dizinin gidişatından izleyiciler pek memnun değil.. İzleyiciler daha şimdiden Vartolu Sadettin karakterini özledi.
Çukur hayranları, Erkan Kolçak Köstendil’in Temmuz ayında dünyaya gelen bebeği ile vakit geçirmek için diziden ayrılmak istediğini biliyor… Ancak ara bir çözüm bulundu ve karakter geri dönecek şekilde ucu açık bırakıldı. Fakat dizi hayranlarının bu ayrılığa şiddetli bir itirazı da var.
“Vartolu’yu çok özledik, diziden gitmesin” diye yorum yazan izleyiciler, yapımın sezon sonunda final olabileceği iddialarına da kızıyor. “Çukur, sakın final yapmasın. Allah Arka Sokaklar ömrü versin” diye yorum bırakan dizi hayranları, sosyal medyada mesaj üzerine mesaj yazıyor.