Çukur yeni sezon oyuncuları kimdir? İşte Çukur dizisi oyuncu kadrosu

Çukur izleyenleri heyecanla yeni sezonu bekliyorlar. Çukur oyuncuları kimdir? Show TV’nin sevilen dizisi her hafta pazartesi akşamları ekrana geliyor. Eylül ayının gelmesi ile beraber dizinin yeni bölümleri başlıyor.Oyuncuları arasında Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Ercan Kesal, Perihan Savaş gibi isimlerin bulunduğu dizinin kadrosuna yeni isimler katılıyor.