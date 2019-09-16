Çukur yeni sezon oyuncuları kimdir? İşte Çukur dizisi oyuncu kadrosu
Çukur yeni sezon oyuncuları araştırılıyor. Çukur oyuncu kadrosunda kimler var? Show TV’nin sevilen dizisi yeni sezonu ile ekranlara dönüyor. Dizide heyecan giderek artıyor. Yeni sezonun ilk bölümü 16 Eylül’de yayınlanacak. Dizinin kadrosuna geçtiğimiz sezon Mahsun, Çeto, Cumali gibi birçok isim katılmıştı. Yeni sezonda da birçok oyuncu kadroya dahil oluyor.
Çukur izleyenleri heyecanla yeni sezonu bekliyorlar. Çukur oyuncuları kimdir? Show TV’nin sevilen dizisi her hafta pazartesi akşamları ekrana geliyor. Eylül ayının gelmesi ile beraber dizinin yeni bölümleri başlıyor.Oyuncuları arasında Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Ercan Kesal, Perihan Savaş gibi isimlerin bulunduğu dizinin kadrosuna yeni isimler katılıyor.