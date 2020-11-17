Çukur, Yasak Elma, Uyanış Büyük Selçuklu reyting savaşında kim birinci?
Pazartesi akşamları öyle bir dizi yarışı var ki, her yapımın kendi kemik izleyicisi oluştu ve hiçbir dizi diğerinden seyirci çalamıyor. 4 farklı yapım, 4 farklı dizi ve reytinglerde 4 önemli başarıyı gözlemlememiz mümkün oluyor. Çukur, Yasak Elma, Sefirin Kızı ve Uyanış Büyük Selçuklu reyting savaşında kim birinci? merak ediliyor.
Birbirlerinden farklı konseptlerdeki bu dizilerin pazartesi akşamları sanki bir koalisyon kurmuş gibi, birbirlerinin ayaklarına basmadan ilerlemeleri reyting sonuçlarında kendisini gösteriyor.
Yasak Elma ve Uyanış Büyük Selçuklu totalde 8’li reytinglere geldi. Çukur 7’li oranlarda ve Sefirin Kızı da 6’lı oranlarda kaldı. Yani total grubunda 4 dizi de başarılı sonuçlar alarak yoluna emin adımlarla devam ediyor.
AB ve ABC1 gruplarında Uyanış Büyük Selçuklu’nun ezici üstünlüğünü ve birincilikleri reyting listesinde görünüyor. Totalde birinci olan Yasak Elma AB’de 6’lı ve ABC1’de 7’li reyting oranlarını yakalayarak durumunu düzeltti.
Çukur dizisi de Show TV ekranında yükselişe geçti. Totalde 8’e yaklaşan performansının yanı sıra AB’de 6’ya doğru bir hamle ve ABC1’de ise 7’li reytingler ile Çukur, 4. sezonunda da başarılı gidiyor.
Sefirin Kızı AB grubunda 4’lü oranlarda olsa da totalde 7’ye doğru hamle yaptı ve ABC1 grubunda da 6’lı oranlara doğru ilerliyor. Çukur, Yasak Elma, Uyanış Büyük Selçuklu reyting savaşında kim birinci?