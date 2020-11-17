Birbirlerinden farklı konseptlerdeki bu dizilerin pazartesi akşamları sanki bir koalisyon kurmuş gibi, birbirlerinin ayaklarına basmadan ilerlemeleri reyting sonuçlarında kendisini gösteriyor.

Yasak Elma ve Uyanış Büyük Selçuklu totalde 8’li reytinglere geldi. Çukur 7’li oranlarda ve Sefirin Kızı da 6’lı oranlarda kaldı. Yani total grubunda 4 dizi de başarılı sonuçlar alarak yoluna emin adımlarla devam ediyor.

AB ve ABC1 gruplarında Uyanış Büyük Selçuklu’nun ezici üstünlüğünü ve birincilikleri reyting listesinde görünüyor. Totalde birinci olan Yasak Elma AB’de 6’lı ve ABC1’de 7’li reyting oranlarını yakalayarak durumunu düzeltti.

Çukur dizisi de Show TV ekranında yükselişe geçti. Totalde 8’e yaklaşan performansının yanı sıra AB’de 6’ya doğru bir hamle ve ABC1’de ise 7’li reytingler ile Çukur, 4. sezonunda da başarılı gidiyor.

Sefirin Kızı AB grubunda 4’lü oranlarda olsa da totalde 7’ye doğru hamle yaptı ve ABC1 grubunda da 6’lı oranlara doğru ilerliyor. Çukur, Yasak Elma, Uyanış Büyük Selçuklu reyting savaşında kim birinci?

16 KASIM 2020 REYTİNG SONUÇLARI

Yasak Elma dizisinde bir devir kapandı, yeni bir devir başlıyor