Yasak Elma dizisinde bir devir kapandı, yeni bir devir başlıyor

3. sezonunda büyük bir sıçrama yapan dizi pandemi engeline takıldı ve 4. sezonda da reytingler biraz düştü. İşte bu düşüş sonrası dizinin senaryosunda büyük bir değişim yaşandı. 85. bölüm çok kritik bir bölümdü ve dün akşam yayınlandı.

Dizide Talat Bulut’un canlandırdığı Halit karakterinin ölümü ile birlikte bir devir kapanmış oldu. Ayrıca Kaya karakterinde Barış Kılıç, Kerem karakterinde Gökhan Alkan ve Yiğit karakterinde de Doğaç Yıldız diziye veda ederek bir dönemin kapanmasını sağladı.

Yasak Elma dizisinde artık 23 Kasım Pazartesi gününden itibaren yeni bir dönem başlamış olacak. Berk Oktay, Erdal Özyağcılar, Gülenay Kalkan ve Mert Altınışık’ın kadroya dahil olduğu ve yeni karakterlerle birlikte dizinin çok farklı bir rotada ilerleyeceği ortaya çıktı.

Yeni dönem ise önümüzdeki hafta 86. bölüm ile birlikte başlamış olacak. Halit’in cenaze töreninden ilk görüntüler paylaşıldı. Yıldız, Ender ve Şahika polis sorgusuna alınıyor. Bu üçlü artık ortak bir sorunu da birlikte taşımak durumunda.



