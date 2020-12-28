Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Çukur bu akşam yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Çukur Vartolu ne zaman dönecek? Vartolu Sadettin Çukur'a dönecek mi? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil'in diziden ayrılacağına yönelik iddialar gündeme gelmişti. Resmi bir açıklama gelmemesi ile birlikte Vartolu, Yamaç'ın isteği üzerine Afganistan'a gönderilmişti.

ÇUKUR VARTOLU NE ZAMAN DÖNECEK?

Temmuz ayında oğlu Marsel’in dünyaya gelmesinden sonra diziden biraz zaman isteyen Erkan Kolçak Köstendil, bu arada bir Youtube projesiyle ilgilendi. Oyuncu, Çukur’un hikayesinden bir süre için uzaklaştı ama bir başka sürprizle hayranlarının karşısına çıktı.

VARTOLU SADETTİN ÇUKUR'A DÖNECEK Mİ?

Yamaç, Vartolu'dan Afganistan'a gitmesini isteyince Vartolu isteksiz de olsa kabul etmişti. Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil'in diziden ayrılacağına yönelik iddialar gündeme gelmişti. Ancak Ay Yapım tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Bu sebeple Vartolu Saadettin'in geri dönmesi bekleniyor. Vartolu'nun Çukur'a ne zaman döneceğine dair de henüz bir açıklama gelmedi.