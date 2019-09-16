Çukur oyuncuları Nehir kimdir? Hazal Subaşı kaç yaşında?

Çukur dizisi oyuncuları arasında yeni isimler dahil oluyor. Yeni sezonu heyecanla beklenilen dizide nelerin olacağı merak ediliyor. Show TV’de yayınlanan dizinin oyuncuları arasında Aras Bulut İynemli, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Perihan Savaş gibi isimler yer alıyor. Yeni sezonda kadroya Hazal Subaşı’da dahil oluyor.