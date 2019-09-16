Çukur oyuncuları Nehir kimdir? Hazal Subaşı kaç yaşında?
“Çukur Nehir kimdir?” sorusu yoğun ilgi görüyor. Çukur oyuncuları arasına yeni bir isim daha ekleniyor. Show TV’nin sevilen dizisinin yeni sezonunda Hazal Subaşı Nehir karakterine hayat verecek. Sevilen ismin nasıl bir karaktere hayat vereceği merak konusu.
Çukur dizisi oyuncuları arasında yeni isimler dahil oluyor. Yeni sezonu heyecanla beklenilen dizide nelerin olacağı merak ediliyor. Show TV’de yayınlanan dizinin oyuncuları arasında Aras Bulut İynemli, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Perihan Savaş gibi isimler yer alıyor. Yeni sezonda kadroya Hazal Subaşı’da dahil oluyor.