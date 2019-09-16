Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7145
  • 6,2956
  • 275.258
  • 102505
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Çukur oyuncuları Nehir kimdir? Hazal Subaşı kaç yaşında?

Çukur oyuncuları Nehir kimdir? Hazal Subaşı kaç yaşında?

Çukur oyuncuları Nehir kimdir" Hazal Subaşı kaç yaşında"

“Çukur Nehir kimdir?” sorusu yoğun ilgi görüyor. Çukur oyuncuları arasına yeni bir isim daha ekleniyor. Show TV’nin sevilen dizisinin yeni sezonunda Hazal Subaşı Nehir karakterine hayat verecek. Sevilen ismin nasıl bir karaktere hayat vereceği merak konusu.

Çukur dizisi oyuncuları arasında yeni isimler dahil oluyor. Yeni sezonu heyecanla beklenilen dizide nelerin olacağı merak ediliyor. Show TV’de yayınlanan dizinin oyuncuları arasında Aras Bulut İynemli, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Perihan Savaş gibi isimler yer alıyor. Yeni sezonda kadroya Hazal Subaşı’da dahil oluyor.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Demet Akbağ'dan Arda Turan'a ağır darbe
'Çok Sevdim Yalan Oldu! şarkısının sahibi belli oldu!
Yılmaz Morgül: Ronaldo beni taklit ediyor
Miray Daner'den dikkat çeken paylaşım
Rojda Demirer, Fenerbahçeli oyuncuyla aşk yaşıyor
<p>Olay, 12 Eylül Perşembe akşamı saat 23.30 sıralarında Beyoğlu’ndaki bir markette yaşandı. İddiaya

Market Sahibi, Hırsızı Yumruğuyla Yere Devirdi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kalanlar ölmesin diye su takviyesi başladı

Tarihte yer edinmiş ünlü isimlerin zekice verilmiş hazır cevapları