Çukur dizisi oyuncularından Baki Davrak kimdir, kaç yaşında? Baki Davrak nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur'un kadrosuna katılan Vatanım Sensin’in unutulmaz ismi Baki Davrak dikkat çeken isimler arasında. Yeni dönemde birçok transfer yapan Çukur dizisinin yeni bölümlerinde yer alan oyuncu Baki Davrak'un hayat hikayesi merak konusu oldu. Peki Çukur dizisinde dengeleri değiştirecek olan Baki Davrak kimdir, kaç yaşında nereli? Filmleri ve oynadığı diziler hangileri?



Oyuncu Baki Davrak'ın Çukur dizisi kadrosuna dahil olduğu açıklandı. Çukur'da Ogeday Erdenet karakterine hayat verecek olan Baki Davrak'ın hayatı ve kariyeri hakkındaki detayları sizler için derledik.

BAKİ DAVRAK ÇUKUR KADROSUNDA!

Çukur dizisinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Baki Davrak’ın Ogeday Erdenet karakterini canlandıracağı açıklandı.

BAKİ DAVRAK KİMDİR?

Baki Davrak, 1971 yılında Almanya’da Bad Säckingen’de dünyaya geldi. Türk asıllı Alman vatandaşıdır. Almanya’da yaşamaktadır.

Tiyatro oyunculuğunun yanında,ommissarin Lucas, Wolffs Revier, Eva Blond, Der Puma ve Tatort. gibi televizyon dizilerinde rol aldı. Stefan Holtz’un 2005 yapımı televizyon filmi Meine Verrückte Türkische Hochzeit’ta başrol rol aldı.

2007 yılında Cannes Film Festivalinde yönetmen - senarist Fatih Akın'a en iyi senaryo ödülü kazandıran “Yaşamın Kıyısında” filminde, Almanya'da yaşayan Alman dili profesörü bir Türk olan Nejat Aksu'yu canlandırdı.

2011 yılında “Bizim Büyük Çaresizliğimiz” adlı sinema filminde İlker Aksum, Taner Birsel, Mehmet Ali Nuroğlu ile birlikte oynadı.

2014 yılında başrollerinde Murat Yıldırım, Selma Ergeç, Gülçin Santırcıoğlu, Bülent Alkış, Burç Kümbetlioğlu’nun oynadığı “Kırımlı” adlı sinema filminde rol aldı.

2016 yılında Ekim ayında Kanal D’de yayınlanan Vatanım Sensin dizisinin yönetmenliğini Taylan Biraderler yaparken başrollerde Halit Ergenç, Bergüzar Gökçe Korel, Onur Saylak, Baki Davrak, Senan Kara, Hakan Salınmış, Şebnem Hassanisoughi oynamıştır.

Filmleri ve Dizileri :

2016 - Vatanım Sensin (Vasili)(TV Dizisi)

2014 - Kırımlı (Bauer) (Sinema Filmi)

2011 - Practical Guide to Belgrade wi... (Orhan) (Sinema Filmi)

2011 - Bizim Büyük Çaresizliğimiz (Fikret) (Sinema Filmi)

2010 - Unutma Beni İstanbul (Sinema Filmi)

2007 - Yaşamın Kıyısında (Nejat Aksu) (Sinema Filmi)

2006 - Benim Çılgın Türk Düğünüm (TV Filmi)

2001 - 12 Past Midnight (Polis) (Sinema Filmi)

1999 - Satıcı (Zeki) (Sinema Filmi)

1998 - Lola + Bilidikid (Murat) (Sinema Filmi)