Çukur dizisi 110.yeni bölüm ön izlemede nefes kesen sahne: Yamaç, Cengiz'in oğlunu kazıdığı mezara taşıyor

Çukur'un merakla beklenen yeni bölüm ile ilgili ilk görüntüler yayınlandı. Heyecanın bir an olsun eksik olmadığı ekranların sevilen dizisi Çukur 110. yeni bölümü ile Pazartesi akşamı Show Tv izleyicisiyle buluşacak. Yayına giren Çukur 110. yeni bölüm ön izlemede Yamaç'ın kazdığı mezara birini attığı gerilim dolu sahnede Kulkan'ın Cengiz'e, "Senin oğlun öldü!" sözleri üzerine hangi Erdenet'in sonunun geldiği büyük merak konusu oluyor.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Şimdiye kadar 109 bölümü yayınlanan Çukur dizisinin yeni bölümünü merakla bekleyen dizi hayranlarına kötü bir sürpriz var. Show TV, dizinin 4 Ocak Pazartesi akşamı dizinin yeni bölümünü yayınlamayacak. Dizi hayranları yeni bölümü ancak bir hafta sonra yani 11 Ocak Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de izleyiciler buluşacak. Videodan dizinin 110. yeni bölüm fragmanını izleyebilirsiniz.

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Yamaç’ın kazdığı mezara birini attığı gerilim dolu sahnede Kulkan’ın Cengiz’e, “Senin oğlun öldü!” sözleri üzerine hangi Erdenet’in sonunun geldiği büyük merak konusu oluyor.

ÇUKUR 110. BÖLÜM ÖN İZLEME



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Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memilli, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı, Çağrı Atakan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

ÇUKUR’DA NELER OLDU?

Çukur, Efsun ve Nehir’i kurtarmak için harekete geçti. Zamana karşı nefes kesen bir yarışın sonunda ise ikisini de kurtarmayı başardılar. Erdenetler, büyük bir öfkeyle Çukur’a zarar verecek hamlelerini yapmaya devam etti. Mahalledeki su kesintisinden faydalanan Erdenetler, içine madde kattıkları su tankerleri ile Çukur’a gelerek insanlara su dağıttı. Erdenetler’in tek hamlesi bununla da sınırlı kalmadı.

Çukur’a bırakılan bir kamyonun içinden, Erdenetler’in evinde gizlice çalışan Çukurlular’ın cansız bedenleri çıktı. Gördüğü bu manzaradan sonra Yamaç, Erdenetler’in sonunu getireceğinin yeminini etti. Cengiz’i köşeye sıkıştıracak planını devreye sokan ve Olga’nın defterinde yer alan bütün para kasalarına aynı anda saldırmaya karar veren Yamaç, Çukur ile birlikte harekete geçti. Cengiz’in paralarını ele geçirdikten sonra Koçovalılar, Erdenetler’den kimin hayatına ilk olarak son vereceklerinin seçimini yaptılar. Yamaç’ın çekiliş yapmaya karar vermesinin ardından ilk ismi Cumali çekti. Hangi Erdenet’in isminin çıktığı ise şimdiden büyük merak konusu oldu.