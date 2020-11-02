Çukur 102. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Çukur 101. bölüm full izle

Çukur 101. yeni bölümünde yine heyecanlı sahneler izleyicileri ekrana kitleyecek. Çağatay Erdenet'in ortaya çıktığı son bölümün ardından Çukur'un yayınlanan yeni bölüm fragmanında, Cumali'nin Yamaç'la yumruk yumruğa girmesi dikkat çekti. Çukur 4. sezon 9. bölüm fragmanına Cumali'ni Efsun'a silah doğrultup "İdris Koçavalı'nın selamı var" demesi ise damga vurdu. Peki, Çukur 102. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

ÇUKUR 102. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Çukur 102. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Çukur yeni bölüm fragmanı gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

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ÇUKUR 101. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çağatay’la bir kez daha yüz yüze gelen Yamaç hem ondan kurtulmak hem de Cumali’nin öfkesinin yatışması için nefes kesen bir plan kuracak. Karaca’nın söyledikleriyle Koçovalı evinde gerilen ipler bir kardeş kavgasının başlangıcı olacak.

Hem mahallede olanlar hem de evde olanlarla yükü artan Cumali kritik bir karar verirken Selim Çukur’a liderlik etmek için ilk adımını atacak. Hiç beklemediği bir anda aldığı güzel bir habere sevinen Yamaç’ı bu haberin hemen ardından büyük bir yüzleşme bekleyecek.