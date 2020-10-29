Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari anne oldu

Çocuklar Duymasın dizisiyle bir dönemin çocuk oyuncusu olarak ünlenen Ayşecan Tatari ile şimdilerde Sefirin Kızı adlı dizide Kavruk Ömer'i canlandıran Edip Tepeli'nin kız bebekleri dünyaya geldi.

2017 yılında dünyaevine giren ve ilk bebeklerini kucaklarına alan oyuncu çift bu özel anı Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.

Sanatçı Aliye Uzunatağan'ın kızı olan Ayşecan Tatari ve eşi Edip Tepeli kızlarının adının Müjgan olacağını daha önceden açıklamışlardı.