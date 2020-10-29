29 Ekim 2020 Perşembe 21:56 | Son Güncelleme:
Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari anne oldu
Çocuklar Duymasın dizisinde Duygu karakterine hayat veren Ayşecan Tatari ve eşi Edip Tepeli'nin kızları dünyaya geldi. Ünlü oyuncu Tatari, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu mutlu haberi sevenlerine duyurdu.
Çocuklar Duymasın dizisiyle bir dönemin çocuk oyuncusu olarak ünlenen Ayşecan Tatari ile şimdilerde Sefirin Kızı adlı dizide Kavruk Ömer'i canlandıran Edip Tepeli'nin kız bebekleri dünyaya geldi.
2017 yılında dünyaevine giren ve ilk bebeklerini kucaklarına alan oyuncu çift bu özel anı Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.
Sanatçı Aliye Uzunatağan'ın kızı olan Ayşecan Tatari ve eşi Edip Tepeli kızlarının adının Müjgan olacağını daha önceden açıklamışlardı.