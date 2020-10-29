29 Ekim 2020 Perşembe 23:24 | Son Güncelleme:
Erkan Petekkaya'dan acı haber... Ünlü oyuncunun annesi hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın Alzheimer'a yakalanan ve uzun bir süredir tedavi gören annesi Şerife Petekkaya hayatını kaybetti.
Erkan Petekkaya'nın uzun bir süredir Alzheimer hastalığı nedeniyle tedavi gören 69 yaşındaki annesi Şerife Petekkaya akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu.
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Oyuncu Petekkaya annesinin vefat haberini sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. Ünlü oyuncu paylaşımında, "Canım annemi iki yıldır mücadele ettiği Alzheimer hastalığı sebebi ile kaybettik. Güzel ruhuna bir Fatiha okumanızı rica ediyorum." ifadelerine yer verdi.
YAŞAMINI DEĞİŞTİRMİŞTİ
Ünlü oyuncu, demans hastası olan babası Akın Petekkaya ve Alzheimer hastası annesi Şerife Petekkaya ile ilgilenebilmek için yaşamını değiştirmişti. Anne babası için Altınoluk'tan yeni bir ev satın alıp bakımları için iki de bakıcı tutmuştu.