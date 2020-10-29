  • $8,2953
  • 9,7029
  • 497.736
  • 1126.99
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Magazin
  • Erkan Petekkaya'dan acı haber... Ünlü oyuncunun annesi hayatını kaybetti
29 Ekim 2020 Perşembe 23:24 | Son Güncelleme:

Erkan Petekkaya'dan acı haber... Ünlü oyuncunun annesi hayatını kaybetti

Erkan Petekkaya'dan acı haber... Ünlü oyuncunun annesi hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın Alzheimer'a yakalanan ve uzun bir süredir tedavi gören annesi Şerife Petekkaya hayatını kaybetti.

Erkan Petekkaya'nın uzun bir süredir Alzheimer hastalığı nedeniyle tedavi gören 69 yaşındaki annesi Şerife Petekkaya akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Oyuncu Petekkaya annesinin vefat haberini sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. Ünlü oyuncu paylaşımında, "Canım annemi iki yıldır mücadele ettiği Alzheimer hastalığı sebebi ile kaybettik. Güzel ruhuna bir Fatiha okumanızı rica ediyorum." ifadelerine yer verdi.

YAŞAMINI DEĞİŞTİRMİŞTİ

Ünlü oyuncu, demans hastası olan babası Akın Petekkaya ve Alzheimer hastası annesi Şerife Petekkaya ile ilgilenebilmek için yaşamını değiştirmişti. Anne babası için Altınoluk'tan yeni bir ev satın alıp bakımları için iki de bakıcı tutmuştu.

<p>Taksim İstiklal Caddesi’ndeki Fransa İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan bir grup, Fra

Karikatür küstahlığına vatandaşlar böyle yanıt verdi: Fransa'nın katliamlarını konsolosluğa yansıttılar

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Düzce'de ağlara takılan 15 kilogramlık levrek şaşırttı

Van'da 210 düzensiz göçmen yakalandı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.