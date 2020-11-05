Cem Yılmaz'la aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı sessizliğini bozdu

TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye programında sunuculuk yapan Saadet Özsırkıntı, Cem Yılmaz ile aşk yaşadığı iddialarının ortaya atılmasının ardından bir açıklama yaptı. Cem Yılmaz'ı daha önceden de tanıdığını belirten Özsırkıntı, "Her selamlaştığım aşka evrilmesin" dedi.

Instagram hesabından bir açıklama yapan Özsırkıntı şu ifadelere yer verdi: "Yaşadığımız bu zor günlerde bu açıklamayı yapmak zorunda kalmak benim için inanın çok üzücü. Doğru, oyununa gittim, kendisini daha önceden işim gereği tanıyorum, kulisine de uğradım. Her selamlaştığım aşka evrilmesin. Yanlış ve yalan bilgilerle hele ki ağzımdan çıkmış gibi gündem yaratılmasın lütfen sizden ricamdır.

SERENAY SARIKAYA'YI TAKİPTEN ÇIKARDI MI?

Tv100'ün haberine göre Saadet Özsırkıntı, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında ağırladığı ve övgü yağmuruna tuttuğu Serenay Sarıkaya'yı takipten çıktığı iddiasına ise yanıt verdi ve "Ben zaten takip etmiyordum ki, takipten çıkayım" dedi.



SAADET ÖZSIRKINTI KİMDİR?

O Ses Türkiye ile tanınan Saadet Özsırkıntı, 1990 yılının Mayıs ayında dünyaya geldi. Aslen Adanalı’dır. Özel Çağ Koleji mezuniyetinin ardından Koç Üniversitesi eğitimi ve Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde eğitim aldı. Dil eğitimi için İngiltere’ye gitti, bir süre yaşantısını orada sürdürdü. İlk olarak reklam projeleriyle tanınan güzel sunucu daha sonra Tv 8 kanalında Dünya Listeleri Müzik programının sunuculuğunu üstlendi.



Acun Ilıcalı projelerinde görev alan Saadet Özsırkıntı, 2015 yılında 3.Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreninde, Yılın En İyi Çıkış Yapan Program Sunucusu oldu. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Saadet Özsırkıntı, O Ses Türkiye ve Survivor paylaşımlarında bulunuyor.