Cem Yılmaz'la adı anılan Saadet Özsırkıntı, Serenay Sarıkaya'yı sildi!

Bir süredir birlikte olduğu Serenay Sarıkaya ile yollarını ayıran komedyen Cem Yılmaz'ın TV8 ekranlarının sempatik sunucusu Saadet Özsırkıntı ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

SERENAY'I SİLDİ

Taraflardan aşk iddialarına henüz bir açıklama gelmezken Özsırkıntı'nın hamlesi kafa karıştırdı. Yılmaz'la aşk yaşadığı konuşulan Sırkıntı, Instagram hesabından Serenay Sarıkaya'yı takipten çıkardı. Öte yandan O Ses Türkiye yarışmasından sunuculuk yapan Özsırkıntı'nın konuk olarak gelen Serenay Sarıkaya'ya övgü yağdırdığı görüntüler yeniden gündem oldu.