05 Kasım 2020 Perşembe 15:25 | Son Güncelleme:
Cem Yılmaz'la adı anılan Saadet Özsırkıntı, Serenay Sarıkaya'yı sildi!
Serenay Sarıkaya ile yollarını ayıran komedyen Cem Yılmaz'ın, sunucu Saadet Özsırkıntı ile yakınlaştığı iddia edilmişti. Özsırkıntı'dan iddiaları doğrular nitelikte bir hamle geldi, ünlü sunucu sosyal medyadan Serenay Sarıkaya'yı sildi!
Bir süredir birlikte olduğu Serenay Sarıkaya ile yollarını ayıran komedyen Cem Yılmaz'ın TV8 ekranlarının sempatik sunucusu Saadet Özsırkıntı ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.
SERENAY'I SİLDİ
Taraflardan aşk iddialarına henüz bir açıklama gelmezken Özsırkıntı'nın hamlesi kafa karıştırdı. Yılmaz'la aşk yaşadığı konuşulan Sırkıntı, Instagram hesabından Serenay Sarıkaya'yı takipten çıkardı. Öte yandan O Ses Türkiye yarışmasından sunuculuk yapan Özsırkıntı'nın konuk olarak gelen Serenay Sarıkaya'ya övgü yağdırdığı görüntüler yeniden gündem oldu.